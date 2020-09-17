Викинги были не этносом, а межнациональной культурой, доказали генетики

К таким выводам ученых привело исследование 442 геномов погибших викингов, сообщается в журнале Nature.

Ученые установили, что далеко не все викинги были скандинавами и даже блондинами. По выводам генетиков, викинги принадлежали к смешанной этнической общности, как и многие другие социальные образования того времени.

В числе предков викингов в период раннего Средневековья от 793 до 1066 года н.э. были степные воины, анатолийские земледельцы и выходцы из стран Центральной Европы и Балтии. Для сравнения также были использованы геномы из останков различных эпох, от бронзового века (2400 год до н.э.) до позднего Средневековья (1600 год н.э.).

Как показало исследование, население Скандинавии эпохи викингов генетически исходит из трех источников: мезолитических охотников-собирателей, неолитических земледельцев из стран Балтии и Центральной Европы и степных скотоводов бронзового века из Центральной Азии. Большинство викингов даже не было блондинами, у них были каштановые волосы, отметили ученые.

Таким образом, викинги были не однородным племенем, а культурой людей разного происхождения, подчеркивают ученые. Это справедливо и для тех, кто были похоронены в соответствии с традициями викингов, но не были скандинавами. Многие из викингов принадлежали к кельтскому племени пиктов, проживавшему на территории современной Шотландии.