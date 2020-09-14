На дне древнеримского бассейна нашли деревянную табличку с надписью на этрусском языке

Открытие сделали итальянские археологи, рассказывает Wanted in Rome.

В ходе раскопок примерно в 16 километрах к юго-западу от Рима ученые обнаружили монументальный бассейн. Анализ позволил датировать находку IV веком до нашей эры.

Крупный каменный бассейн находится недалеко от района Джардино ди Рома, его длина составляла 48 метров, ширина — 12 метров. Предназначение данного бассейна пока не установлено.

Самая достоверная гипотеза утверждает, что объект был частью системы управления водными ресурсами и мог нести функцию крупного резервуара воды или отстойника. В то же время некоторые археологи считают, что он мог иметь сельскохозяйственное назначение, даже быть древней гидропонной фермой.

На дне древнего бассейна была найдена часть таблицы с надписью на этрусском языке. В то время, пояснили ученые, этрусский язык использовался местными латинскими общинами, в том числе в Риме.