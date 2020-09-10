На мысе Чироза в Болгарии нашли подводную крепость

Найденные артефакты говорят о том, что крепость была построена древними греками, пишет Ancient Origins.





Остатки укрепленных сооружений были обнаружены как на берегу, так и на дне Черного моря. Исследования проводили специалисты Национального Исторического музея в Софии и местного краеведческого музея в Бургасе.





Они установили, что крепость была возведена примерно в I-II веке до н.э. Об этом говорят артефакты, найденные на руинах, в частности обломки керамики.





К сожалению, никаких следов органики обнаружено не было, поэтому провести радиоуглеродный анализ, позволяющий установить точный возраст находки, невозможно. Зато ученые могут похвастаться сотней богато украшенных керамических изделий, кроме того, был найден практически целый якорь и пушечное ядро.





По внешнему виду найденных амфор ученые установили, что часть из них была произведена здесь же, а некоторые завезены из Пергама и с острова Кос.





Площадь крепости оценивается примерно в 800 квадратных метров. Ученые нашли остатки крепостных стен, которые окружали ров глубиной 1,3 метра и шириной 4 метра.



