Корейские и скандинавские «Русские сезоны» приглашают участников

О старте приема заявок сообщили в Минкультуры России.





Подать заявки на участие в международном культурном проекте 2021 и 2022 годов можно до 30 сентября. В следующем году мероприятие пройдет в Корее, а через два года — в Дании, Швеции и Норвегии.





Участниками программы могут стать театры, музеи, творческие коллективы, ансамбли, различные культурные организации. Каждый год концепция и программа фестиваля формируется с учетом участников, а также страны проведения.





Замминистра культуры, статс-секретарь Алла Манилова пообещала, что уже в течение осени будет подготовлена предварительная программа «Русских сезонов»-2021, которую представят корейской стороне. Все желающие принять участие могут заполнить заявку на сайте проекта «Русские сезоны»





Знаменитый в прошлом «Русские сезоны» были возрождены несколько лет назад. В 2020 году фестиваль был перенесен из-за пандемии коронавируса, но часть мероприятий прошли в онлайн-формате. Манилова выразила уверенность в том, что в следующем году в Корее удастся провести фестиваль на высшем уровне и найти новые возможности сотрудничества и обмена.



