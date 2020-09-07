В Петербурге вместо семиметровой головы появился огромный Будда

07.09.2020
Скульптуру установили в Эрмитаже в честь открытия новой выставки, сообщили в музее.
Статуя внушительных размеров работы китайского художника Чжан Хуаня сменила во дворе Зимнего дворца «Карлоту» Жауме Пленсы — семиметровая чугунная голова стояла здесь с прошлой осени. Теперь её место займёт Будда не менее внушительных размеров.
Установка скульптуры приурочена к началу выставки «В пепле истории». Первые фото огромного Будды уже появились в Инстаграм заведующего отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрия Озеркова.
Озерков рассказал, что на выставке Чжан Хуаня будут представлены картины, изготовленные из пепла от сжигания благовоний в буддийских храмах. Экспозиция откроется в среду, 9 сентября.
Ранее петербуржцам сообщали о «новым триллере от Эрмитажа» — в Сети появились снимки огромной ноги. Оказалось, что это и есть часть монументальной скульптуры Чжан Хуаня.