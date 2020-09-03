Во Владивостоке начинают «Салют Победы»

Фестиваль народного творчества с таким названием открылся 3 сентября, сообщает Министерство культуры.





Всероссийское мероприятие организовано в рамках Года памяти и славы и будет длиться три дня, до 5 сентября. В фестивале примут участие коллективы Сибирского и Дальневосточного регионов — своим творчеством поделятся артисты из Красноярского, Алтайского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского и Приморского краев, Магаданской области, а также из Бурятии и Республики Алтай.





Как следует из сообщения на сайте Минкульта, главные события фестиваля намечены на 4 сентября: в центре Владивостока проведут торжественное открытие фестиваля и ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, также будут работать различные тематические площадки.





А 5 сентября организуют творческую лабораторию для руководителей коллективов, она пройдет с участием деятелей культуры и искусства, а также педагогов творческих вузов. В рамках лаборатории будут проведены мастер-классы по хореографии, вокалу и актерскому мастерству.





Завершится фестиваль большим гала-концертом лучших номеров участников фестиваля. Фестиваль «Салют Победы» проводится при поддержке Министерства культуры РФ каждые пять лет и представляет собой многоуровневую систему конкурсов, позволяющую открыть талантливых артистов и перспективные коллективы из разных уголков России.



