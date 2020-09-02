Шойгу рассказал о джине, найденном на затонувшем судне

По словам президента РГО, на корабле также может быть старинный парфюм.

Президент Русского географического общества пояснил, что затонувшее судно было случайно обнаружено в Финском заливе моряками Балтфлота еще в 2018 году. Специалисты РГО исследовали корабль и установили, что это голландское торговое судно середины XVIII века.





В августе 2020 года были начаты более подробные исследования судна. На нем были обнаружены в большом количестве стеклянные бутыли разной формы и объема — в больших, вероятно, перевозили джин, в маленьких — духи.





Шойгу добавил, что, поскольку в прежние времена парфюмеры использовали только натуральные материалы, есть шанс, что аромат у старинных духов сохранился. Он вспомнил, что однажды держал в руках парфюм, восстановленный по следам духов на шарфе супруги Пушкина.





Президент РГО уверен, что у новой экспедиции будет интересное продолжение, учитывая то, какие уникальные находки уже сделаны.



