«Выйдите на проспект и послушайте»: Володин отругал саратовского министра культуры за недостроенный цирк

Реконструкция здания идет уже четыре года, поясняет «Версия Саратов».





Спикер Госдумы остался недоволен проволочками с достройкой цирка, на которую были выделены средства из бюджета. Он предложил министру культуры Саратовской области Татьяне Гараниной послушать, что говорят о ней и о губернаторе в этой связи простые горожане.





Такое заявление Вячеслав Володин сделал во время беседы с руководителями музеев Саратова на тему сохранения памятников культурного наследия. Он напомнил министру, что на эти цели были выделены средства, и если вначале работу замедляли объективные причины, то нынешние задержки совершенно непонятны.





Володин отметил, что нельзя снова оставлять детей без праздника. «Три года нет цирка. Деньги выделены, около 400 миллионов не израсходованы», — обратился председатель Госдумы к министру. Та пообещала, что объект будет достроен.





Володин добавил. что цирк — это такая же зона ответственности регионального Минкульта, как и театр оперы и балета. Он потребовал завершить оба проекта как можно скорее, чтобы удовлетворить потребности граждан.



