Под Петербургом спустя 780 лет повторится Невская битва

Реконструкция пройдёт в рамках фестиваля исторических театров, сообщила директор мероприятия.

Знаковую битву князя Александра со шведами, которая состоялась в 1240 году реконструируют в устье реки Ижоры в субботу, 29 августа. Именно после победы в этой битве Александр получил прозвище Невский.





Реконструкция будет приурочена к 780-летию Невской битвы, рассказали организаторы фестиваля исторических театров «Александр Невский - защитник земли русской». В этом году мероприятие пройдёт уже в третий раз, в качестве площадки выбрана территория музея-диорамы «Невская битва 1240 г.».





Все желающие смогут добраться до места реконструкции на бесплатных автобусах, которые буду отходить от станции метро «Рыбацкое», КДЦ «Ижорский» или из поселка Металлострой. Директор фестиваля Светлана Исаева на пресс-конференции в ИА «Интерфакс Северо-Запад» напомнила, что в связи с эпидемиологической обстановкой гости обязаны будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.





Она также уточнила, что одной реконструкцией программа фестиваля не ограничится: посетителям будут предложены бесплатные экскурсии. А сам музей-диорама получил в этом году техническое обновление, поэтому гостей будет сопровождать 3D-звук и визуальные эффекты.



