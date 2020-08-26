Вход в Центр славянской письменности на ВДНХ сделали бесплатным

До 10 сентября желающим посетить выставку не придётся покупать билеты, сообщили в пресс-службе выставки.

При этом залы Центра будут заполняться не более чем на 50%, а посетителей и сотрудников обяжут носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Для гостей разработаны специальные тематические экскурсии, которые также будут бесплатными.





В пресс-службе напомнили, что Центр «Слово» работает ежедневно, кроме понедельника. 1 сентября всем школьникам здесь предложат специальные бесплатные туры.





Как отметили представители пресс-службы, из экспозиции гости «Слова» узнают, как развивалась славянская письменность c IX века до современности, а также о том, как тексты связаны с духовной, культурной и политической жизнью общества. Посетители побывают в монастырской келье, попробуют разобрать церковно-славянские документы, узнают, каким «мессенджером» пользовались жители Древнего Новгорода.





А в ходе экскурсий гостям расскажут о первых русских алфавитах и самых древних рукописях, сохранившихся до наших дней. В экскурсионных группах будет не более 10 человек в связи с ограничениями по коронавирусу, набираться группы будут по мере сбора желающих.



