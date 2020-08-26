Тизер нового «Бэтмена» порадовал поклонников «Сумерек»

Главную роль действительно исполнит Роберт Паттинсон, пишет ТАСС.

Британский актёр, прославившийся ролью вампира Эдварда в «сумеречной саге», теперь будет спасать Готэм от нависшей угрозы. Первый тизер нового фильма показала студия Warner Bros, также ролик был представлен на презентации комикс-компании DC.





Сообщается, что премьера нового фильма о Бэтмене состоится в 2021 году. На кадрах тизера и Готэм, и сам Бэтмен выглядят весьма мрачно: перед супергероем явно будет стоять непростая задача.





Компанию Паттинсону на съёмках составляют Зои Кравиц, Джеффри Райт, Пол Дано и другие звёзды Голливуда. Режиссёром и сценаристом новой части культового фильма выступил Мэтт Ривз.





Режиссёр, выступая на онлайн-фестивале DC FanDome, рассказал, что его Бэтмен будет кардинально отличаться от привычного образа. Это будет не супергерой, а обычный человек со своими слабостями, а сюжет фильма будет посвящён второму году карьеры таинственного мстителя.



