Алиса Хазанова снимет фильм о подростковых «группах смерти» в соцсетях

Проект представили во вторник на очной защите в Минкультуры РФ.

Второй фильм Алисы Хазановой получил название «Белый список». Свое участие в нем уже подтвердил актер Алексей Серебряков.

Историю придумали Алиса Хазанова и сценарист Роман Волобуев. «По жанру это триллер», – пояснил продюсер Артем Васильев. Как сообщили организаторы, оператором съемок будет Ксения Середа, снимавшая фильм «Дылда» Кантемира Балагова.

Картина «Белый список» расскажет о «группах смерти» в соцсетях и о подростковых самоубийствах. По словам Хазановой, для нее этот проект является очень личным, так как принадлежит к поколению родителей, столкнувшихся с погружением их детей в огромный объем сетевой информации.