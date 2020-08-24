Путин пообещал губернатору Ростовской области поддержать Ансамбль донских казаков

Президент оформит соответствующее поручение Минкультуры России, передает ТАСС.

Тема поддержки Государственного ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова обсуждалась на встрече главы государства с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

В разговоре губернатор напомнил, что в нынешнем году служению донских казаков России исполнится 450 лет. В связи с этим он обратился к президенту с просьбой включить ансамбль из Ростовской области в число коллективов, которые получат президентские гранты.

«Над этим тоже поработаем, соответствующее поручение я оформлю. Нужно, чтобы Министерство культуры, другие ведомства по другим вопросам все это отработали. Мы это, безусловно, сделаем», – сказал Владимир Путин.