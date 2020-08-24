На оснащение Колледжа искусств им. П. И. Чайковского в Улан-Удэ выделили более 10 млн. руб

Об этом корреспонденту «Культуры» рассказали в администрации учебного заведения.

Оснащение ГАПОУ РБ «Колледж искусств им.П.И. Чайковского» осуществляется в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура». На данный момент уже закуплены и поступили принтер и ноутбук, шесть хоровых станков, учебники и учебные пособия, мольберты, пианино, звуковое оборудование и автоматизированное рабочее место для слабовидящего.

Ожидается поступление рояля, 9 пианино и трех систем климат контроля для рояля. Общая сумма заключенных договоров составляет 10,2 миллионов рублей, из них уже исполнено договоров на общую сумму более 4 миллионов рублей.

Колледж искусств им. П. И. Чайковского – ведущее учреждение в сфере культуры и искусства Бурятии, созданное в результате реформирования сети профильных учреждений образования. В настоящий момент Колледж объединяет два старейших учебных заведения республики – Бурятский республиканский колледж искусств и культуры и Улан-Удэнский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского, а также в его состав входят Республиканская Детская школа искусств им. Бау Ямпилова и Республиканский учебно-методический центр по образованию.

На сегодняшний день Колледж обладает развитой структурой учебных специальностей, отражающих многообразные потребности отрасли в кадрах различного профиля: специалистов в области профессионального музыкального искусства, народного художественного творчества, социокультурной деятельности, живописи, дизайна, декоративно-прикладного, циркового, хореографического, актерского, звукооператорского искусств. В республике нет ни одного учреждения культуры и искусства, где бы ни работали выпускники Колледжа. Среди них известные композиторы, вокалисты, инструменталисты, дирижеры, музыковеды, концертмейстеры, художники, дизайнеры, циркачи, хореографы, актеры, менеджеры, организаторы социокультурной сферы, преподаватели, методисты.