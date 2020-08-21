В Болгарии прозвучит «Ленинградская симфония» Шостаковича

Мероприятие пройдёт в субботу в античном театре Пловдива, сообщают СМИ.

Трансляцию концерта можно будет посмотреть онлайн, например, на медиапортале «Рамблер/субботний». Она начнётся 22 августа в 20.30 по московскому времени.





Симфония №7, более известная как «Ленинградская», была написана Дмитрием Шостаковичем в сентябре 1941 года и посвящена блокадному Ленинграду. Премьера произведения прошла весной 1942 года и быстро стала символом борьбы русского народа с фашистскими захватчиками.





«Ленинградская симфония» прозвучит в исполнении оркестра Пловдивской оперы под управлением Дианы Чобановой. Мероприятие состоится в рамках проекта «Музыка мира», это будет уже третий концерт.





Пловдивский античный театр - это древняя постройка, оставшаяся со времён Римской империи. Величественное сооружение хорошо сохранилось, поэтому его и по сей день используют для проведения различных культурных мероприятий и ивентов.



