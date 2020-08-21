Фестиваль «Докер» в Москве откроется документальным фильмом «Уроки любви»

В программе смотра 45 фильмов из разных стран, сообщает пресс-служба фестиваля.

Площадкой фестиваля станет московский киноцентр «Октябрь». Смотр откроется в шестой раз и продлится до 30 августа, говорится в сообщении.

Проект организован при поддержке КАРО.Арт. Международное жюри оценит фильмы из 35 стран мира, в числе которых участники престижных фестивалей Берлинале, Санденс и других. В основную программу в этому году вошли 12 фильмов, которые российские зрители увидят впервые.

Претендентом на главную награду стала румынская картина «Акаса, мой дом» режиссера Раду Черникиуса. Фильм рассказывает о цыганской семье на пороге глобальных перемен в жизни.

Немецкий «Лавмобиль» Эльке Леренкраус повествует о девушках, работающих на трассах Германии проститутками. Канадский фильм «Безумный Александр» Педро Пиреша посвящен судьбе человека, пытающегося строить личную жизнь и в то же время сражающегося со своей шизофренией. Российская картина «Пена» Ильи Поволоцкого дает зрителям возможность погрузиться в атмосферу поселка Гранитный, затерянного на севере России.