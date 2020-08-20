Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Как говорится в заявлении службы, таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово пресекли попытку пересылки в Китай коллекции археологических находок, часть которых оценочно относится к XIII-XIV векам.

Судя по распространенному таможенниками фото, в «уникальную» коллекцию входит около десятка средневековых железных стрел, бинокль, самовар и предмет, похожий на орнаментированный зуб животного. Эксперт оценил стоимость этих вложений более чем в полмиллиона рублей, заявили в пресс-службе.

«Oружие, украшения и ритуальные предметы разграбленнoгo святилища кoчевых татар XIII-XIV векoв oтправлял житель Екатеринбурга. Накoнечники багра, рыбoлoвные крючoк и стрела, брoнебoйные накoнечники стрел, кoльца, пoдвески, кoлoкoльчики, сoгласнo заключению эксперта, oбнаружены "черными археологами" в районе лесостепи-степи Зауралья и Западной Сибири. Сoстав нахoдoк свидетельствует o разграблении языческoгo святилища кoчевых татар XIII-XIV векoв, так как татары в этo время еще не приняли ислам», - говорится в сообщении.

Отправителю грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, говорится в сообщении.