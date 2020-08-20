Летний кинотеатр Garage Screen покажет фильм «Сатанинское танго»

Лента длится более семи часов, сообщила пресс-служба учреждения.

Показ ленты венгерского режиссера Белы Тарра состоится 29 августа в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж». Демонстрация фильма пройдет в рамках новой рубрики «Счастливые часы», посвященной кино, выходящему за рамки стандартной длительности, работающему с визуализацией времени.

«Сатанинское танго» станет самым продолжительным фильмом рубрики, он идет 7 часов 19 минут, сообщает пресс-служба.

Другими фильмами в рамках рубрики «Счастливые часы» в Garage Screen станут ранняя картина филиппинца Лава Диаса «Батанг Уэстсайд», в которой уже просматривается его новаторский подход к длительности кинолент. Также будет показана японская драма Рюсукэ Хамагути «Счастливый час», название которой натолкнуло организаторов идею программы. Оба фильма идут более пяти часов.