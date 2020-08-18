У нескольких десятков артистов Мариинки подтвердился диагноз COVID-19

Об этом сообщила глава отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия «Интерфаксу».

По ее словам, вирус обнаружен у порядка 30 артистов, в основном балетной труппы театра. Из них трое госпитализированы, остальные проходят лечение на дому, отметила представитель ведомства.

У основного числа заболевших инфекция протекает в легкой форме. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, балетная труппа перешла на режим изоляции по местам жительства. «Это около 300 человек», – уточнила Чхинджерия.

Деятельность всех площадок театра приостановлена для проведения дезинфекции, сотрудники отбирают смывы для контроля качества мероприятий. Дезинфекция прошла 15 августа, в настоящее время работа театра возобновлена.

Напомним, уже 20 июня на Новой сцене театра (Мариинка-2) состоялись два инаугурационных оперных гала-концерта. Первый был посвящен врачам города, боровшимся с пандемией, второй был адресован широкому кругу меломанов.

Это были самые первые живые концерты с публикой, состоявшиеся в России после долгого перерыва самоизоляции. На каждый из концертов допустили по пятьсот зрителей при вместимости зала около двух.