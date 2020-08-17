На древнерусском мече возрастом 1100 лет нашли клеймо со спиралью и крестами

О результатах исследования археологов сообщает OaNews.

Находку сделали три года назад в Гнездове под Смоленском. Археологи обнаружили на территории ритуального комплекса меч, который был воткнут в землю.

Обнаружив на рукояти меча серебряную насечку, ученые провели томографическое обследование в поисках закрытых коррозией элементов. В результате на мече обнаружили клеймо с обеих сторон клинка.

Одно из клейм имеет форму решетки, другое выполнено в форме спирали, обрамленной крестами без надписей. По словам руководителя экспедиции Василия Новикова, оружие прекрасно сохранилось и не было повреждено ни во время погребального сожжения, ни в ходе археологических раскопок.

Вид клейма и принадлежность навершия к типу Е-1 позволила археологам датировать найденное оружие второй половиной или последней четвертью IX века.