Завершилась реконструкция исторического центра Богородицка

Обновленный дворец-музей и парк XVIII века сделали город жемчужиной Тульской области, пишет The Art Newspaper Russia.

В честь приближающегося 500-летия Тульского кремля в Богородицке была восстановлена въездная башня-колокольня. В ней открыли экспозицию «История Богородицка от города-крепости до „цветника“ императрицы», говорится в сообщении.

Богородицк — небольшой город с населением около 30 тысяч жителей, расположенный в 240 км на юг от Москвы. Треть исторического центра города занимает графский дворец, сейчас музей, при котором до наших дней сохранился первый в России пейзажный парк, заложенный еще в XVIII веке.

Имение отделено от города запруженной рекой Упертой. Со второго этажа дворца можно увидеть парк, идущий вниз, гладь воды и расходящиеся веером пять главных улиц города.

В годы революции усадьба в Богородицке пострадала, но во время Великой Отечественной войны дом был разрушен почти до основания. В 1950–1960-е городские власти решили снести развалины, но учитель рисования Петр Кобяков (1917–1999), предки которого были купцы, весь XIX век входившие в органы городского самоуправления, спас памятник.

Кобяков написал письмо в газету «Советская Россия», а затем поехал в Москву в Министерство культуры и добился не только отмены решения о сносе дворца, но и воодушевил город восстановить памятник. Советская реставрация растянулась на десятилетия, но стала качественной и наконец завершилась, говорится в сообщении.