О находке сообщила пресс-служба Института археологии РАН

Открытие сделали археологи, работавшие в историческом центре Великого Новгорода. В ходе раскопок они нашли фрагмент древней улицы, а также часть стены каменной церкви Иоанна Крестителя, которая была построена в 1359 году.

Сделав небольшой шурф, ученые смогли попасть ту часть восточной стены, к которой примыкает выступающее полукружие апсиды. «Oсoбеннoсти стрoительнoгo раствoра, размер кирпича и техника стрoительства не oставляют сoмнения, чтo перед нами oстатки стрoения XIV века. Вoзмoжнo, раскoпками будущегo гoда пoлучится oткрыть северo-западный угoл и часть апсиды церкви Иoанна Крестителя», — цитирует пресс-служба слова замдиректора Института археологии РАН Петра Гайдукова.

Открытие сделано на территории будущего историко-археологического квартала, создаваемого по инициативе РАН. Для этого власти города передадут музею-заповеднику участок площадью 3,8 тыс. кв. м, расположенный по Михайловой улице.

Церковь Иоанна Крестителя (или Иоанна Предтечи) часто упоминается в новгородских летописях. В XII–XIII веках она была деревянной, в 1359 году боярин Лазута перестроил ее из камня. После церковных реформ Екатерины II церковь лишилась господдержки и была закрыта, а к концу XVIII века разобрана.