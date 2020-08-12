Заброшенные шахты в Аппалачах хотят сделать новым арт-центром

Филантроп из Кентукки Брук Смит надеется привлечь туристов в бывший шахтерский регион, пишет The Art Newspaper Russia.

Миссия Somewhere Appalachia – использовать заброшенный шахтерский район в Аппалачах на востоке штата Кентукки для создания одного из мировых художественных центров. Проектом руководит предприниматель, филантроп и коллекционер современного искусства из Луисвилла Брук Смит.

В 2014 году уроженец Кентукки продал свой бизнес и стал свидетелем наступления трудных времен из-за упадка промышленности в Аппалачах. В 2016 году у него возникла идея создания Somewhere Appalachia, когда Смит увидел огромную скульптуру Берлинде де Брёйкере под названием Cripplewood в нью-йоркской галерее Hauser & Wirth.

Работа длиной более 27 метров создавалась для бельгийского павильона на Венецианской биеннале 2013 года. Арт-объект изображает вырванное с корнем дерево, напоминая раненое тело, истекающее кровью и перевязанное лоскутами рваной ткани.

«Cripplewood — это про красоту, вызов, исцеление и преображение. Всё то, что я вижу в нашем регионе», — говорит Брук Смит.