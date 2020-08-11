В руинах византийского дворца на крымском плато Мангуп нашли уникальный медальон

Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета.

Уникальную находку сделали участники археологической экспедиции, ведущие раскопки на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро, располагавшейся на плато Мангуп.

Византийский медальон датируется X-XII веками, считают эксперты. По мнению ученых, это единственное в своем роде ювелирное изделие, отличающееся узнаваемым стилем и отличной сохранностью.

На лицевой стороне медальона изображен конный всадник, предположительно, один из святых воинов, почитание которых было особенно распространено на границах Восточной Римской империи. Такие украшения носили представители византийских гарнизонов и элиты.

В ходе экспедиции археологи расчистили дорогу и территорию у главных ворот в городище. Была найдена поверхность, предшествующая времени сооружения дворца, а также различные предметы быта жителей городища и жилые массивы.