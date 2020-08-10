Фестиваль дебютного кино в петербургской Новой Голландии пройдет онлайн

Спецпоказы состоятся под открытым небом, сообщили организаторы.

Первый Международный фестиваль дебютного кино будет перенесен в онлайн-формат из-за ограничений в связи с пандемией. Смотр будет проходить с 14 по 28 августа, говорится в сообщении.

Фестивалю 2020 года предстояло стать большим слетом любителей кино и специалистов международной индустриикино, которые показали бы аудитории острова о новом и неочевидном кино, говорится в сообщении. Однако жизнь внесла коррективы, и фестиваль состоится в непривычном формате, выполнив свою задачу хотя бы частично.

В конкурсе участвуют девять полнометражных фильмов, созданные авторами из Европы, Китая, Колумбии, России, Канады и США. Один фильм снят представителем коренных народов Америки на языке чинук-вава, отмечается в сообщении.

В конкурсе короткометражек участвуют 24 документальные, игровые и экспериментальные работы. В их числе две мировые премьеры – дебют Саши Воронова «Мама, я подружилась с призраками» и документальная короткометражка Валентины Бек «Вести с того света», рассказывающая о писателе Юрии Мамлееве и его жене Марии.