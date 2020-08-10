Сценарист и актер Александр Адабашьян отметит 75-летний юбилей в кругу семьи

Об этом литератор и артист рассказал в интервью РИА Новости.

Александр Адабашьян отмечает свое 75-летие 10 августа. По его словам, традиция празднования дня рождения не сложилась у него с детства, потому что в это время его друзья обычно уезжали из города с родителями.

«А сейчас, в преклонных годах интерес к пышным праздникам как-то увял», – пояснил сценарист.

Александр Адабашьян – советский и российский кинодраматург, сценарист, художник и актер, сотрудничающий с режиссером Никитой Михалковым. Сыграл более сорока ролей эпизодического характера, среди которых роль дворецкого Бэрримора в «Собаке Баскервилей», инженера Тимофеева в «Пяти вечерах» и Берлиоза в сериале «Мастер и Маргарита».