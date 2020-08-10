Крымский фестиваль «Таврида-Арт» пройдет онлайн и офлайн

Смотр состоится с 2 по 6 сентября, сообщает пресс-служба правительства полуострова.

Программу фестиваля составили четыре блока. Открытие фестиваля отметит телевизионный шоу-концерт «Таврида вдохновляет», его сменит фестиваль стримов и добрососедских концертов «Таврида рядом», затем последует запуск кастинг-платформы «Таврида-Арт» и первый фестиваль креативных индустрий.

Шоу-концерт «Таврида вдохновляет» станет ключевой офлайн-площадкой фестиваля, говорится в сообщении. В течение нескольких дней территория арт-кластера станет «фестивалем фестивалей», обещают организаторы.

Участников ждут флешмобы и арт-перформансы, костюмированные ночные карнавалы, шоу модных дизайнеров, цирковые и театральные представления, показы кинофильмов, выставки современного искусства и стендап-выступления. Также вниманию гостей будет представлен открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters», стритфуды, специальные включения с палубы фрегата «Херсонес» и многое другое.