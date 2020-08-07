Лаборатория экспериментальных искусств «Изнутри» открывается в Москве

Там пройдет выставка работ скульптора Даши Намдакова, сообщает пресс-служба организаторов.

Лаборатория открывается в парке искусств «Музеон» и станет первым проектом нового арт-пространства «НИМА». Его постоянная площадка заработает в Москве в 2022 году, говорится в сообщении.

Работа лаборатории начнется с выставки российского скульптора и художника Даши Намдакова, ставшего организатором и идеологом «НИМА». Коллекция его работ представлена мифологическими и полуабстрактными образами, показывающими размышление автора о взаимодействии внутреннего и внешнего, материального и духовного, содержания и оболочки, говорится в сообщении.

В работах Намдакова присутствуют этнические мотивы, осмысленные художником XXI века. При создании скульптур использовались новаторские патины, отмечают в пресс-службе. Экспозиция построена так, чтобы зритель мог глубже погрузиться в авторский мир. Этому помогает также музыкальное сопровождение показа коллекции.