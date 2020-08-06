На показ фильма «Салют-7» на ВДНХ придет космонавт Федор Юрчихин

Показ состоится 8 августа, сообщили в пресс-службе выставки.

Демонстрация фильма состоится в 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Зрители увидят художественный фильм, который основан на реальной истории подвига советских космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных.

После просмотра зрители получат возможность обсудить события фильма с летчиком-космонавтом, Героем России, президентом центра «Космонавтика и авиация» Федором Юрчихиным. Он был знаком с главными действующими лицами той экспедиции, и сам тоже причастен к ней.

«Во время полета Владимира Джанибекова и Виктора Савиных Федор Юрчихин работал в главной оперативной группе управления Центра управления полетами», – отметили в пресс-службе.

В целях безопасности посетителей при их рассадке будет обеспечено соблюдени социальной дистанции, сообщили в пресс-службе.