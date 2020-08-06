Власти Забайкалья выделят скульптору Намдакову 10 млн на создание мастерской в родном селе

Там скульптор планирует обучать детей резьбе по камню и литью из бронзы, сообщил он ТАСС.

На решение российского скульптора, художника, ювелира и дизайнера Даши Намдакова создать мастерскую на своей малой родине, у села Укурик на западе Забайкальского края, повлияла пандемия коронавируса.

Намдаков собирается создать культурный комплекс у села Укурик. Там художник хочет не только заниматься творчеством, но и обучать детей искусству, а также реализовывать крупные международные проекты.

По его словам, идею он вынашивал уже давно, но пандемия дала ей дополнительный толчок, когда вместе со всей семьей ему пришлось приехать на лето из Москвы в Укурик раньше обычного. «К тому же есть ощущение, что приходит возраст, когда либо надо делать, либо потом уже будет сложнее», – пояснил Намдаков.

Укурик – село к западу от Читы, его жители – около ста человек, преимущественно буряты, занимаются сельским хозяйством и ремеслами. Из-за безработицы село постепенно пустеет. По задумке скульптора, мастерскую разместят на берегу реки Хилок в нескольких километрах от села. Землю для строительства планируют получить по программе «Дальневосточный гектар».