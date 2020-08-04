Бахрушинский музей отметил 160-летие Чехова выставкой «Власть cада»

Выставка будет доступна до 25 октября 2020 года, сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция представляет собой как бы систему комнат в большом доме. Каждая из них посвящена конкретному произведению писателя, а также его персонажам.

В частности, зрители попадут в пространство таких произведений, как «Дядя Ваня», «Три сестры», «Чайка» и «Вишневый сад».

На выставке представлены экспонаты двух типов. Первый из них – это артефакты, посвященные художественным произведениям, в том числе рисунки, эскизы, афиши, макеты, костюмы и мемориальные предметы. Другой вид экспонатов – это галерея актерских портретов в ролях чеховских героев, и цитаты из пьес.