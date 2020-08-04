В Донском монастыре прошла панихида по Александру Солженицыну

Почтить память знаменитого писателя пришли десятки москвичей, пишет «Вечерняя Москва».

Несмотря на угрозу инфекции коронавируса, к могиле русского писателя и общественного деятеля пришли десятки людей, пожелавших почтить память писателя в годовщину его смерти.

«Александр Исаевич был выдающейся личностью. На панихиду я прихожу каждый год, чтобы поклониться ему, сказать спасибо. Это был человек большого таланта», – рассказал «ВМ» один из пришедших, Матвей Сучков.

По традиции панихиду провел протоиерей Николай Чернышев, бывший духовником Александра Солженицына. По его словам, для него 3 августа – особенный, очень волнительный день.

«Жизнь Александра Исаевича настолько многогранна и мало изучена, что мы еще не раз, вчитываясь в его произведения, будем находить в них все новые смыслы. В его текстах слышатся пророческие ноты. Понимаешь, как много он предвидел, как часто им написанное сбывается в жизни. Он мог предугадать судьбу нашей страны на много лет вперед», – сказал отец Николай.

После панихиды возложили цветы к мраморному кресту на могиле писателя. В мгновение букетами заполнились практически все вазы, подготовленные к мероприятию. Память о великом классике не просто живет – крепнет.