Художник Александр Петров представил эскизы к мультфильму «Князь» об Александре Невском

Выставка работ Петрова открылась в Ярославле, сообщает ТАСС.

Экспозиция работ художника-мультипликатора, лауреата премии «Оскар» 2000 года за мультфильм «Старик и море» открылась в Ярославском художественном музее. По словам художника, организация выставки далась непросто, так как на ней представлены разные по формату работы – связанные с кино, с книжной иллюстрацией и «просто из жизни».

На выставке представлено более 130 произведений, входящих в собрание автора и Ярославского художественного музея. В экспозиции представлены графические и живописные работы, созданные художников во время путешествий по России, Африке и Италии, а также цикл иллюстраций к литературным произведениям и живописные композиции к мультфильму «Корова».

Также на выставке представлены эскизы и разработки типажей к новому мультфильму Александра Петрова «Князь», рассказывающему об истории жизни Александра Невского и его путешествии в Золотую Орду.