Концерт органиста Гарри Гродберга завершил фестиваль «Бахослужение» в Калининграде

Об этом сообщили ТАСС в Калининградской областной филармонии.

Хотя Гарри Гродберг скончался 10 ноября 2016 года, организаторы фестиваля решили не отступать от традиции и предоставить слушателям снова услышать органную музыку в исполнении непревзойденного маэстро, сказала начальник информационного отдела Калининградской областной филармонии им. Светланова Вероника Николаева.

Идея проведения в 2000 году, объявленном ЮНЕСКО годом Иоганна Себастьяна Баха, калининградского «Бахослужения» принадлежала 20 лет назад именно Гродбергу. С тех пор фестиваль стал ежегодным.

Для воспроизведения на онлайн-трансляции организаторы выбрали юбилейный концерт, сыгранный Гродбергом в Калининграде, в любви к которому музыкант много раз публично признавался. Концерт был исполнен органистом в год своего 85-летия, 25 апреля 2014 года.