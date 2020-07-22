В Венгрии нашли статуэтку «Венеры из Эгерсега» возрастом 6500 лет

Об открытии ученых пишет издание Hungary Today.

В ходе раскопок перед строительством автотрассы в городе Залаэгерсег на западе страны археологи музея Гечей нашли часть 6500-летнего идола неолитической Венеры.

Ранее здесь же были найдены остатки поселения культуры Лендьель, носители которой жили в Центральной Европе в эпоху неолита (4900-3400 гг. до н.э.). Ученые считают, что найденная Венера была изготовлена представителями этой культуры.

Фигурка была обнаружена при раскопках культового объекта, пояснили археологи. Ранее здесь же были найдены фрагменты керамики и глиняных идолов. То, что все артефакты сохранились лишь частично, может говорить о проведении религиозных обрядов, во время которых сосуды и фигуры намеренно разбивались в соответствии с церемонией, как подношения богам.

Найденная Венера отличается от других подобных неолитических скульптур высоким уровнем мастерства и детализации. Ее уже назвали «Венера из Эгерсега», оценив возраст при помощи радиоуглеродного анализа примерно в 6500 лет. Артефакт передан на хранение в музей и станет одним из экспонатов виртуальной выставки.