«История пугачевского бунта» Пушкина 1834 года выставлена на аукцион за 950 тыс. рублей

Торги пройдут 23 июля, сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

На аукционе будет представлено 350 лотов, в том числе редкие книги, рукописи, автографы, плакаты и исторические документы, общей суммой более 30 млн рублей, говорится в сообщении.

Пушкин начал изучать историю Пугачева в конце 1831 года, получив доступ в государственные архивы для работы над историей Петра I. Уже через два года он представил свою готовую работу Николаю I, в ожидании разрешения на печать. Исторический труд прошел царскую цензуру и через год, в декабре 1834 года, был опубликован.

Издание не пользовалось успехом у читателей, так как после смерти Пушкина у него на квартире было найдено 1750 экземпляров непроданной «Истории пугачевского бунта», говорится в сообщении. Поэтому большинство из дошедших до наших дней экземпляров можно назвать мемориальными экземплярами, которые были в руках у самого Пушкина, отмечают в аукционном доме.

В каталог торгов вошло множество редких автографов, в том числе дарственные надписи Ленина, Сталина, Дзержинского и Берии. На аукцион также выставлен «Дневник путешествия в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента…», опубликованный в Вене в 1700 году и запрещенный в России.