Музей Победы в Москве открывается с экспозицией «Подвиг народа»

Выставка заработала в музее 9 Мая в онлайн-режиме, говорится в сообщении.

Главное здание Музея Победы на Поклонной горе в Москве откроется для посетителей 16 июля. В период пандемии и режима самоизоляции музею удалось запустить множество онлайн-проектов и сделать свою работу в разных форматах, рассказал ТАСС директор музея Александр Школьник.

Несмотря на ограничения и самоизоляцию, жизнь музея не замерла, а стала мультиформатной, отметил он. «Мы достаточно быстро смогли перевести нашу аудиторию в виртуальное пространство – разместили за это время на своем YouTube-канале около 40 видеоэкскурсий, которые посмотрели за 4 месяца почти 150 тыс. человек. 9 Мая в онлайн-режиме открылась новая экспозиция "Подвиг народа", по телевидению ее смогли увидеть миллионы телезрителей», – сообщил глава музея.

Новая выставка «Подвиг народа» рассказывает о вкладе в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Кроме того, посетителям представят новую экспозицию «Парад Победителей», в рамках которой будут впервые представлены фотодокументы из архивов Минобороны, специально оцифрованные для выставки.