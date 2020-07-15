Музей кино откроется 16 июля выставкой о творчестве аниматоров

Экспозиция будет меняться каждые три месяца, сообщает пресс-служба музея.

Первая выставка проекта расскажет о творчестве художника Леонида Шварцмана, со дня рождения которого 30 августа исполнится 100 лет. Более 50 лет художник создавал рисованную и кукольную анимацию.

Именно Шварцман в хоте работы на студии «Союзмультфильм» создал уникального Чебурашку. Его многолетнее сотрудничество с Григорием Остером подарило миру такие образы, как «Котенок Гав», «38 попугаев» и многодетных «Обезьянок».

«За каждым сказочно-условным персонажем я видел реальный человеческий характер, чувства, переживания», – рассказывал Леонид Аронович.

Музей кино представит посетителям диафильмы, созданные Леонидом Шварцманом и Александром Винокуром. Среди них сказка Виктора Важдаева «Кто победил?» (по мотивам фольклорных произведений народов Южной Америки) и «Ходжа Насреддин меняет осла на озеро» из дилогии Леонида Соловьева «Повесть о Ходже Насреддине».