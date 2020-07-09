Фильм об Эрмитаже удостоен в Италии премии «Серебряная лента»

Об этом сообщили в Центре «Эрмитаж-Италия» в Венеции, который помогал реализовать проект.

Документальный фильм-путешествие по Эрмитажу победил в номинации на кинопремию Nastro d'argento среди документальных проектов в номинации «Искусство», говорится в сообщении.

Режиссером картины был Микеле Малли, гидом – итальянский актер Тони Сервилло. В Италии лента вышла на экранах кинотеатров в октябре-ноябре прошлого года, после чего была выпущена в прокат в России в декабре.

Премия «Серебряная лента» национального союза итальянских киножурналистов присуждается с 1946 года. В 2020 году ей был награжден в числе прочих Роберто Бениньи за роль Джеппетто (папы Карло) в экранизации «Пиноккио».