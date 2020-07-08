Пандемия коронавируса обанкротила Такаси Мураками

Знаменитый японский художник написал об этом в своем Instagram .

Такаси Мураками разместил пост, в котором назвал себя банкротом из-за COVID-19 и сообщил об остановке производства фильма «Глаз медузы. Часть 2».

«Это был фильм, который должен был воплотить мои детские мечты! Я вложил в этот проект огромный бюджет, свою настойчивость, в течение девяти лет ставил под постоянную и огромную нагрузку мою компанию», – пожаловался художник.

В своем видеообращении Мураками рассказывает о намерении выпустить серию видеороликов, в которых он объявит о прекращении производства фильма публично. О финансовых затруднениях художника стало известно еще до начала эпидемии, когда цены на его работы упали из-за сокращения спроса.

В 2019 году галерея Blum & Poe завершила 22-летнее сотрудничество с художником, хотя его работы продолжали выставлять галереи Gagosian и Emmanuel Perrotin. Французский галерист Эммануэль Перротен пояснил, что художник сейчас создает меньше произведений, чем в прошлые годы.