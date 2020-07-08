В Иордании нашли кремневые фигурки людей возрастом около 10 тысяч лет

Статья об открытии опубликована в журнале Antiquity.

Находку сделала международная команда ученых исследовательского проекта Kharaysin archaeological team в ходе раскопок в Иордании. Эксперты нашли десятки неолитических фигурок в захоронениях возрастом около 10 тысяч лет.

Статуэтки датируются серединой девятого тысячелетия до нашей эры, соответствующей раннему неолиту. В то время иконография только начала распространяться на Ближнем Востоке, исследование поможет выяснить ее развитие.

Захоронения находятся на археологическом участке Харайсин в долине реки Зарка. Найденные артефакты напоминают кремневые орудия, но большинство их было найдено в захоронениях, что не характерно для кремневых орудий. Ученые решили, что артефакты имели сакральное значение, поэтому их уложили в могилы с усопшими в ходе погребальных ритуалов.

Артефакты имеют вполне «человеческие формы» – верхняя пара выемок соответствует шее, нижняя – талии. Подобный «скрипичный контур» ранее был отмечен у двух фигурок того же периода, изготовленных из обожженной глины и найденных в Харайсине.