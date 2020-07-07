Волонтеры в сфере культуры могут получить допбаллы ЕГЭ

07.07.2020
Ведомство поддерживает инициативу начисления дополнительных баллов ЕГЭ абитуриентам, которые занимаются волонтерской деятельностью в сфере культуры. Такое сообщение сделала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
По ее словам, Минкультуры РФ рекомендовало вузам реализовывать эту инициативу. «Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу», – сказала Ярилова в ответ на соответствующий вопрос.
Сегодня образовательные учреждения самостоятельно принимают решения по дополнительным баллам, отметила чиновница. По ее словам, критерии зачисления допбаллов сейчас прорабатываются совместно с Росмолодежью.