Археологи доказали, что Троянская война была гражданской

В войне принимали участие не два народа, а один – ахейцы, пишет Rainews.

Ученые изучили таблички с линейным письмом, содержащие древнейшие исторические свидетельства о происходившем в регионе в ту эпоху. Как выяснилось, имя «Гектор», которое носил троянский царевич и один из главных героев эпоса, относится к ахейским именам.

По мнению автора гипотезы Луи Годара, «Илиада» отражает действительность XIII века до н.э. Согласно его выводам, Троей правила микенская аристократия, что подтверждает и микенская керамика, в большом количестве найденная в отложениях этого времени в древнем городе.

Ученые полагают, что открытие перевернет существующее представление историков о том, как развивалась история Северо-Западной Анатолии и Эгеи в конце второго тысячелетия до н.э.

Годар отмечает, что «Илиада» содержит множество признаков, подтверждающих гражданский характер Троянской войны. В частности, из ее текста следует, что греки и троянцы говорили на одном языке, верили в одних и тех же богов и носили одинаковую одежду.