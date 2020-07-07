Здание московского театра «Модерн» будет отреставрировано

07.07.2020
В ходе работ специалисты проведут комплексную реставрацию здания, укрепят несущие конструкции, проведут замену инженерных систем и кровли, восстановят интерьеры и фасады по архивным документам, пояснила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Внутри здания приведут в порядок полы с метлахской плиткой и покрытие терраццо. Также будут отреставрированы деревянные лестницы и ступени из известняка, возвращены утраченные в ходе предыдущих реставраций детали.
В их числе две скульптурные композиции с атлантами, которые были расположены на крыше здания, и балюстрада. На фасаде будут восстановлены капители, которые украшали лебеди с цветочными гирляндами в клювах, пояснил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.