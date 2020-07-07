Об этом режиссер рассказал Софико Шеварднадзе для ее передачи «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире».

По его словам, фильм «Холоп», ставший первой отечественной картиной с кассовыми сборами в российском прокате свыше 3 млрд рублей, может быть продолжен.

«Мы егo еще придумываем. Тo есть мы думаем в эту стoрoну. Фильм пoявляется, кoгда oн уже тoчнo придуман. Пoка мы егo еще не придумали, есть шанс, чтo егo мoжет и не быть», – пояснил режиссер.

По словам Шипенко, создателям не хотелось бы подгонять ленту под некую дату, чтобы не разочаровывать зрителей. «Пока мы не можем заявить с гордо поднятой головой, что мы сделаем "Холоп-2", который зрителя не разочарует. Он не планировался как франшиза, но там же есть открытый финал», – отметил он.

После выхода киноиндустрии из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в России будут меньше снимать блокбастеров вследствие дороговизны съемок, предположил Шипенко. По его словам, в ближайшее время будет больше контента, снятого за небольшие деньги.