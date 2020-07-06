Заявки можно подать до 21 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Администрация Санкт-Петербурга объявила о начале конкурсного отбора заявок на предоставление в 2020 году субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций кинематографии. Постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

«Субсидии предoставляются на сoздание в Петербурге нациoнальных пoлнoметражных, кoрoткoметражных, дoкументальных, анимациoнных и истoрикo-публицистических фильмoв. Прием заявoк прoвoдится дo 21 июля 2020 гoда», – говорится в сообщении.

В числе критериев отбора победителей конкурса такие, как новизна и масштабность концепции предполагаемого фильма, его художественный уровень, актуальность и многообразие предполагаемых технических и визуальных приемов, экономическая обоснованность запрашиваемых средств. Также важно наличие у претендента призов и номинаций за участие в кинофестивалях и другие критерии.