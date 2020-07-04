В Петербурге пройдет онлайн-фестиваль новой музыки reMusik.org

Мировые и российские премьеры будут транслироваться в свободном доступе, говорится на сайте фестиваля.

Седьмой международный фестиваль reMusik.org представляет новейшие тенденции в мире академической музыки. В пятницу он открылся в Санкт-Петербурге в онлайн-формате, говорится в сообщении.

«Фестиваль reMusik.org охватывает различные направления современной академической музыки: экспериментальная, электроакустическая, электронная музыка, мультимедийные проекты, свободная импровизация и другие. В программе - только мировые и российские премьеры сочинений, созданных в последние десятилетия. Произведения подобраны так, что, несмотря на сложность и оригинальность музыкального языка, от слушателя не требуется специальной подготовки. Формат представления музыки не ограничен традиционными академическими концертами, а предполагает перформансы и экспериментальные выступления», - отмечают организаторы смотра.

Открылся фестиваль выступлением французского ансамбля Percussions de Strasbourg, история которого насчитывает уже более полувека. Коллектив исполнил сочинения Филиппа Юреля, Рафаэля Сендо, Оскара Бьянки, Артуро Корралеса и Владимира Раннева.

На протяжении недели фестиваля выступят такие коллективы, как Adapter из Германии, Lemniscate из Швейцарии, швейцарское Trio S ITENWIND, Московский ансамбль современной музыки, российская виолончелистка Юлия Мигунова и другие.