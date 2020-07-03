Любимова и Толстой вошли в оргкомитет Международного культурного форума в Петербурге

Распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме них, в состав комитета вошли худрук государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, директор проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова, худрук Академического театра балета Борис Эйфман и другие.

Форум в Петербурге планируется провести в период 12–14 ноября 2020 года в смешанном формате, предусматривающем как очное присутствие участников, так и применение общение онлайн для тех, кто не сможет приехать лично.

Окончательное решение о формате участия в форуме будет принято в зависимости от эпидемической ситуации в Петербурге, России и в странах, делегации которых планируют приехать на мероприятие.