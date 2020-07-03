К юбилею Тульского кремля «Куликово поле» представит оружие и украшения из древних кладов

Об этом рассказал ТАСС ученый секретарь музея-заповедника Алексей Воронцов.

В своем филиале, который будет открыт в музейном квартале Тулы к 500-летию Тульского кремля, государственный музей-заповедник «Куликово поле» представит около 1,5 тыс. различных предметов. Среди них женские украшения, оружие воинов и элементы одежды.

Клады датированы диапазоном от II тысячелетия до нашей эры до XVII века нашей эры, отметил секретарь. По его словам, они были найдены археологами в ходе раскопок в Тульской, Брянской, Белгородской и других областях.

«В музейнoм квартале к 500-летию Тульскoгo кремля гoтoвятся к oткрытию два здания, в кoтoрых распoлoжатся пoдразделения «Куликoва пoля», oднo из них – научнo-археoлoгический центр. В нем будет нахoдиться выставoчнoе прoстранствo, первoе, чтo там будет oткрытo – выставка, пoсвященная кладам, как истoрическим истoчникам», – сказал Воронцов.

Создание экспозиции приурочено ко второй знаковой дате – 640-летию Куликовской битвы, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года, добавил секретарь.