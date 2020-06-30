Власти страны решили, что критический период пандемии коронавируса пройден,следует из сообщений музеев.

Первыми после периода ограничений начнут открываться крупные художественные галереи, известные выставочные площадки и музеи. В помещениях учреждений будут соблюдаться необходимые меры безопасности, дистанция между посетителями и ношение защитных медицинских масок.

В июле откроют свои двери галерея Tate Britain, Национальная галерея, Музей естествознания, Tate Modern, Королевская академию художеств и другие учреждения.

Одной из первых 8 июля откроется Национальная галерея на Трафальгарской площади в Лондоне, уже готовая к встрече гостей. «В сooтветствии с лучшими практиками кoллег из еврoпейских и американских музеев, кoтoрые стартoвали раньше нас, пoсещения будут брoнирoваться oнлайн и заранее. Этo пoмoжет нам управлять числoм людей в галерее, уменьшить oчереди и кoнтакты», – сообщает пресс-служба музея.